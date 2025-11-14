Dom naroda BiH razmatra ključne zakone za usklađivanje s propisima Evropske unije

Jasmina Ibrahimović
Hitna sjednica Doma naroda
Foto: FENA/ Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas bi trebao otvoriti raspravu o nizu zakonskih prijedloga koji su u proceduru stigli iz različitih institucija, među njima Vijeća ministara BiH, Predstavničkog doma i samih delegata. U vrhu dnevnog reda nalazi se set zakona iz oblasti intelektualnog vlasništva, označen kao “EI”, a čiji je predlagač Vijeće ministara. Obuhvata četiri prijedloga, zakon o zaštiti poslovne tajne, zakon o topografijama poluvodičkih proizvoda, zakon o patentu i zakon o žigu, s ciljem njihovog usklađivanja s propisima Evropske unije.

Pred delegatima su i prijedlozi zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva te izmjene i dopune Zakona o industrijskom dizajnu, dokumenti koji prate ranije pomenuti set i služe harmoniziranju s EU standardima.

Planirano je i razmatranje zakona o mjernim jedinicama u Bosni i Hercegovini, koji je pripremilo Vijeće ministara na prijedlog Instituta za mjeriteljstvo. Ovaj zakon uređuje nazive i simbole mjernih jedinica, njihovu upotrebu i područja primjene, uz obrazloženje da se time jača zaštita potrošača i osigurava funkcionisanje tržišta u skladu s evropskim pravilima.

Na dnevnom redu nalazi se i više zakona koje je ranije usvojio Predstavnički dom, kao i prijedlozi delegata Doma naroda.

