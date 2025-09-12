Dom zdravlja Tuzla dobija savremeni ultrazvučni aparat, danas uručenje

U okviru projekta „Unapređenje dostupnosti zdravstvenoj zaštiti za Rome i Romkinje na području Tuzlanskog kantona“, u Domu zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla biće svečano predat novi ultrazvučni aparat.

Svečanost će biti održana danas u 10 sati u glavnom holu Doma zdravlja, a prisutnima će se obratiti ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Sevlid Hurtić i ostali učesnici projekta.

Projekat realizuju Dom zdravlja Tuzla i Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ Tuzla, uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u sklopu Akcionog plana za društvenu inkluziju Roma i Romkinja 2021–2025.

Cilj je unapređenje zdravstvene zaštite romske populacije i lakši pristup preventivnim pregledima.

Vrijednost novog ultrazvučnog aparata iznosi oko 57.000 KM, dok ukupna vrijednost projekta dostiže 82.000 KM, uz ulaganja Doma zdravlja Tuzla.

Aparat će biti na raspolaganju svim građanima, ali posebno će doprinijeti unapređenju zdravstvene zaštite romske zajednice.