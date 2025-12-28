Domaće tradicionalne oblatne: Recept koji miriše na djetinjstvo

Domaće tradicionalne oblatne jedan su od onih kolača koji se vežu za porodična okupljanja, praznike i stare kuharice, jednostavne su za pripremu, ne traže pečenje i gotovo uvijek uspiju. Ovaj recept daje sočne, mekane oblatne s bogatim čokoladnim punjenjem koje se lijepo reže i ne curi.

Sastojci

Za fil

200 g šećera, 200 ml mlijeka, 200 g margarina ili maslaca, 100 g čokolade za kuhanje, 100 g mljevenih oraha ili lješnjaka, 2 kašike kakaa, 1 vanilin šećer

Ostalo

1 pakovanje oblatni

Priprema

U šerpu sipajte mlijeko i šećer, pa zagrijavajte na srednjoj temperaturi dok se šećer potpuno ne otopi. Dodajte margarin ili maslac i miješajte dok se ne sjedini sa mlijekom. Zatim ubacite izlomljenu čokoladu i kakao, pa miješajte dok ne dobijete gladak, sjajan fil. Na kraju dodajte mljevene orahe ili lješnjake i vanilin šećer, kratko promiješajte i sklonite s vatre.

Fil treba biti topao, ali ne prevruć. Na prvu oblatnu ravnomjerno nanesite dio fila, poklopite drugom oblatnom i lagano pritisnite. Postupak ponavljajte dok ne potrošite sav fil i oblatne. Na vrh stavite dasku ili pleh s blagim opterećenjem kako bi se oblatne lijepo spojile.

Ostavite kolač na sobnoj temperaturi nekoliko sati, a zatim ga možete prebaciti na hladnije mjesto da se potpuno stegne. Reže se oštrim nožem na kocke ili štanglice.

Savjeti iz kuhinje

Ako volite mekše oblatne, možete ih nakon slaganja kratko umotati u čistu kuhinjsku krpu. Za bogatiji okus dio mlijeka možete zamijeniti slatkim vrhnjem, a orahe zamijeniti lješnjacima ili bademima. Oblatne su još ukusnije dan nakon pripreme, kada se svi slojevi lijepo sjedine.