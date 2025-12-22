Donesena odluka: Od 1. februara skuplja struja za 10 posto

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske na današnjoj 157. redovnoj sjednici donijela je, između ostalog, Odluku o utvrđivanju tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema u Republici Srpskoj, koja se odnosi na distributivnu mrežarinu.

U tarifnom postupku Komisija je djelimično prihvatila zahtjeve distributera električne energije za povećanje mrežarine. Kako je saopćeno iz RERS-a, za krajnje kupce iz kategorije domaćinstava to će na ukupnom računu za električnu energiju značiti povećanje od oko 10 posto, dok će za privredu povećanje iznositi približno šest posto. Primjena nove odluke planirana je od 1. februara 2026. godine.

Iz Regulatorne komisije navode da je, zbog izgradnje velikog broja malih proizvodnih postrojenja i potrebe ravnomjernije raspodjele troškova, po prvi put u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini utvrđena i mrežarina za proizvođače električne energije koji su priključeni na distributivnu mrežu. To se prije svega odnosi na male solarne elektrane i druga manja proizvodna postrojenja.

U praksi, ova odluka znači da će takvi proizvođači ubuduće plaćati pripadajuće troškove distributivne mrežarine. Budući da je mrežarina jedan od elemenata tarifnih stavova za javno snabdijevanje električnom energijom, Regulatorna komisija je po službenoj dužnosti izvršila i izmjene postojeće odluke kojom su ti tarifni stavovi definisani.

Iz RERS-a naglašavaju da u okviru ove odluke nije došlo do promjene cijene same električne energije, već su isključivo uvažene izmjene koje se odnose na mrežarinu.