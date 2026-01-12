Državljanin BiH mjesečno prima 14.600 KM socijalne pomoći u Njemačkoj

Državljanin Bosne i Hercegovine, koji je još početkom 2000-ih trebao biti protjeran iz Njemačke, i dalje živi u toj zemlji i prima izuzetno visoku socijalnu pomoć, gotovo 7.300 eura mjesečno.

Riječ je o 41-godišnjem muškarcu s bogatim kriminalnim dosjeom, čiji godišnji prihodi prelaze 87.000 eura, zbog čega se njegova porodica ubraja među deset najbogatijih u Njemačkoj.

Deportacija iz Kelna bila je planirana još 2003. godine, ali se nikada nije realizovala. Nakon što je u jednom periodu bio nedostupan vlastima, ponovo se pojavio 2007. godine, a sud je 2009. odbio njegovu žalbu na protjerivanje. Uprkos tome, on i dalje boravi u Njemačkoj. Iako je rođen u Bihaću i ima državljanstvo BiH, njemačke institucije su godinama njegovo porijeklo vodile kao neriješeno.

Gradske vlasti u Kelnu kasnije su priznale da nikada nisu pokrenule postupak za izdavanje zamjenskih putnih isprava, koje su potrebne za deportaciju osoba bez važeće putovnice. Kao opravdanje naveli su da takve postupke pokreću samo kada procijene da postoji realna šansa za uspješnu deportaciju. U ovom slučaju su se pozvali na porodične razloge, s obzirom na to da muškarac ima osmoro djece.

Statistički podaci, međutim, pokazuju da deportacije u Bosnu i Hercegovinu uglavnom ne nailaze na prepreke te da je u cijeloj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija zabilježen tek jedan neuspješan slučaj zbog nedostatka dokumentacije, objavio je Fenix Magazin.

Pored svega, ovaj državljanin BiH je od 2010. godine gotovo stalno prisutan na sudovima. Tereti se za teške krađe, falsifikovanje dokumenata i razne prevare, a uskoro bi se trebao ponovo pojaviti pred sudom zbog prevare s poklon-bonovima u drogerijama.

Cijeli slučaj izazvao je burne reakcije u javnosti i politici. Zastupnik CDU-a Gregor Golland ocijenio je da gradska uprava nema stvarnu volju da deportuje kriminalca i njegovu porodicu, ističući da je poreskim obveznicima teško objasniti zašto se jednoj porodici godišnje isplaćuje oko 90.000 eura socijalne pomoći, što je nazvao otvorenom pljačkom socijalne države.