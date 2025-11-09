Duga kolona vozila na izlazu iz BiH na ovom graničnom prelazu

Mokar i klizav kolovoz očekuje vozače u većem dijelu Bosne i Hercegovine, dok magla i odroni dodatno otežavaju vožnju u kotlinama i preko planinskih prevoja. Iz BIHAMK-a savjetuju maksimalan oprez i prilagođavanje brzine uslovima na cesti, uz povećan razmak između vozila.

Posebno opreznu vožnju preporučuju na putevima Bihać–Srbljani–Bosanska Krupa, Jajce–Banja Luka, Turbe–Karanovac, Bugojno–Kupres, Mostar–Doljani, Sarajevo–Foča i Rogatica–Višegrad.

Zbog radova na postavljanju završnog sloja asfalta, na magistralnoj cesti Srbac–Derventa saobraćaj je obustavljen, a vozila se preusmjeravaju na pravac Srbac–Prnjavor–Derventa.

U toku je sanacija klizišta u mjestu Sijeračke stijene na magistralnoj cesti Dobro Polje–Miljevina, gdje se u vremenu od 8 do 17 sati saobraćaj povremeno obustavlja do 45 minuta.

Na regionalnoj cesti Ostrožac–Buturović Polje, zbog saniranja aktivnog klizišta, saobraćaj je privremeno obustavljen, a vozačima se preporučuje korištenje alternativnih pravaca do završetka radova.

Radovi su aktuelni i na dionicama autoceste A1 Podlugovi–Sarajevo sjever i Visoko–Kakanj, te na više magistralnih puteva: Vrtoče–Bosanski Petrovac, Semizovac–Olovo, Žepče–Maglaj, Zavidovići–Vozuća, Klašnice–Banja Luka, Jajce–Crna Rijeka, Jablanica–Blidinje, Konjic–Jablanica, Jablanica–Prozor, Bileća–Trebinje, Gacko–Foča, Mostar–Čitluk i na ulazu u Neum.

Duga kolona vozila formirana je na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Gradiška, dok se na ostalim prelazima na zadržavanja čeka do 30 minuta.

Zbog uvođenja novog evropskog sistema za registraciju putnika (EES – Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja pri ulasku i izlasku iz zemalja Evropske unije.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je na prelazu Karakaj zabranjen saobraćaj za vozila preko 5 tona. Teretna vozila se preusmjeravaju na prelaze Bratunac ili Rača, a autobusi koriste GP Šepak. Teretna vozila mogu prelaziti Šepak od 9 do 13 sati i od 22 do 6 sati, dok vikendom važi termin od 22 do 6 sati.

Vozači se podsjećaju da je od 1. novembra na svim cestama u Bosni i Hercegovini obavezno posjedovanje zimske opreme.