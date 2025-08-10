Duga zadržavanja na više graničnih prelaza

Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Dubica, Gradina, Gradiška, Zupci, Deleuša i Prisika na izlazu iz Bosne i Hercegovine zabilježena su duga zadržavanja. Na ostalim prelazima čekanja nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Iz BIHAMK-a napominju da su čekanja na granicama podložna čestim izmjenama, a vozačima je omogućen pristup video nadzornim kamerama OVDJE.

Zbog održavanja Međunarodne auto utrke danas (10.08.) obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Cazin–Srbljani, do završetka utrke.

Na regionalnom putu R-460 Gračanica–Bukva–Srnice, zbog održavanja svečanosti u čast poginulih boraca i šehida, saobraćaj će biti obustavljen od 14:00 do 24:00 sata.

Na putnom pravcu Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika) zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase. Teretna vozila preusmjeravaju se na prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretnjacima je na GP Šepak prelazak dozvoljen od 09:00 do 13:00 i od 22:00 do 06:00 sati, dok vikendom mogu prelaziti u terminu od 22:00 do 06:00 sati.