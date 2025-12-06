Duge kolone vozila na granicama širom BiH

Na više putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutros je povećana opasnost od odrona, posebno na dionicama koje vode kroz usjeke. Najrizičnije su relacije Sarajevo–Foča, Konjic–Mostar, Jajce–Banja Luka, Bugojno–Novi Travnik, Rogatica–Višegrad i Turbe–Karanovac, gdje se vozačima preporučuje maksimalan oprez i strogo prilagođavanje brzine uslovima na kolovozu.

Zbog radova na zamjeni rasvjetnih tijela, u tunelu Igman na autocesti A-1 (Lepenica–Sarajevo zapad) jedna cijev je zatvorena za saobraćaj, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno kroz suprotnu traku uz signalizaciju. Na dionici Podlugovi–Sarajevo sjever, zbog izgradnje bukobrana, saobraća se preticajnom trakom, dok su na pravcu Kakanj–Visoko vozna i zaustavna traka zatvorene zbog radova na kablovskoj kanalizaciji.

Na magistralnom putu Jablanica–Blidinje putnička vozila do 3,5 tone prolaze otežano, dok je za teža vozila saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi su aktivni i na dionicama Semizovac–Olovo, Jajce–Crna Rijeka, Bileća–Trebinje, Gacko–Foča i na ulazu u Neum.

Duge kolone vozila jutros su zabilježene na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Kostajnica, Gradina i Gradiška, dok se na ostalim prelazima čeka do 30 minuta. Zbog uvođenja novog evropskog sistema registracije putnika (EES), na određenim prelazima moguća su dodatna zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je Karakaj od 2. decembra u funkciji za sve kategorije vozila. Na prelazu Šepak i dalje je zabranjen saobraćaj za teretna vozila.

Vozači se podsjećaju da je na svim cestama u BiH obavezno posjedovanje zimske opreme, saopštili su iz BIHAMK-a.