Duge kolone vozila na izlazu iz BiH

RTV SLON
Gužve na granici / Foto: BIHAMK cam

U većem dijelu Bosne saobraćaj se odvija po mokrom i klizavom kolovozu, dok su u Hercegovini povoljniji uslovi, uz pretežno suho i sunčano vrijeme. Na planinskim prevojima prisutan je ugažen i raskvašen snijeg, a niske temperature uzrokuju poledicu, što dodatno otežava vožnju.

Zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila na snazi je na putnim pravcima Resanovci–Drvar i Bosansko Grahovo–Strmica. Na magistralnom putu M-18 Srednje–Olovo–Kladanj zabilježene su česte prijave oborenih stabala na kolovozu.

Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila teža od 3,5 tone i dalje obustavljen.

Zbog zimskih uslova u Republici Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila s prikolicom i šlepere.

Na izlazu iz Bosne i Hercegovine formirane su duge kolone vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Brod, Svilaj i Orašje.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila uglavnom ne prelaze 30 minuta, ali su moguća duža čekanja zbog primjene novog sistema registracije ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije (EES).

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prelaz Karakaj od 2. decembra 2025. godine otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak i dalje je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.

