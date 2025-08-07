Duraković: Dodik mi oduzima prava, ovo je politički progon

Potpredsjednik Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda Ćamil Duraković obratio se javnosti nakon što su mu, kako tvrdi, bez ikakvog zakonskog osnova uskraćena prava koja mu pripadaju po funkciji koju obnaša. Među njima su službeni stan, automobil i savjetnik.

Prema njegovim riječima, potezi koje je povukao Milorad Dodik predstavljaju očajnički odgovor na gubitak mandata nakon što je Apelaciono vijeće Suda BiH potvrdilo presudu, a Centralna izborna komisija donijela odluku o njegovoj smjeni.

„Prvo što sam jutros dobio bilo je rješenje o ukidanju radnog odnosa mom savjetniku. To se nije dešavalo ni prethodnim potpredsjednicima, bez obzira na to koliko su bili glasni. Ova odluka je došla odmah nakon saopćenja CIK-a“, izjavio je Duraković.

Dodaje kako mu je uskraćeno i pravo na stan koji mu je pripadao kao službeno zbrinjavanje. „Vlasnik stana me danas obavijestio da ga je kontaktirala Vlada i zatražila da napustim prostor“, rekao je.

Posebno zabrinjavajućim smatra odluku o vraćanju službenog automobila. Prema njegovim navodima, iz Kabineta predsjednika stigao je zahtjev da se Škoda iz 2022. godine, koju koristi njegov kabinet, vrati. Zamijenjena je starijim vozilom za koje vozač tvrdi da nije tehnički ispravno, što direktno ugrožava sigurnost potpredsjednika.

„Ukoliko mi se nešto dogodi na putu, odgovornost je isključivo na Miloradu Dodiku i svima koji s njim donose ovakve odluke“, upozorio je Duraković.

Kazao je i da je kontaktirao kolegu Davora Pranjića, potpredsjednika RS iz reda hrvatskog naroda, kako bi provjerio je li i njemu uskraćena institucionalna podrška. Njihov razgovor, kaže, dodatno je potvrdio da je meta selektivnog progona upravo on.

Duraković poručuje da neće šutjeti i da je riječ o opasnom presedanu kojim se potkopavaju osnovni principi funkcionisanja institucija u entitetu.