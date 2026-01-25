Dva požara u TK u 24 sata: Intervencije vatrogasaca u Tuzli i Srebreniku

Vatrogasne jedinice na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata imale su dvije intervencije na gašenju požara, saopćeno je iz civilne zaštite.

Prema izvještajima operativnih centara, jedna intervencija zabilježena je na području Grada Srebrenik, gdje je u MZ Gornji Srebrenik gorjelo nisko rastinje na ukupnoj površini oko tri duluma.

“U mjestu Golo Brdo vatrogasci Profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik intervenisali su na gašenju požara niskog raslinja. Na teren su upućena tri vatrogasca s jednim vozilom, a požar je zahvatio veću površinu trave i živice”, kazali su iz PVJ Srebrenik.

Kako su naveli, prilaz vozilom nije bio moguć jer je “stablo palo preko puta”, zbog čega su vatrogasci do požarišta morali pristupiti pješke. Požar je brzo lokalizovan i ugašen, čime je spriječeno dalje širenje”, saopćili su iz PVJ Srebrenik.

Druga intervencija bila je na području Grada Tuzla, gdje je u ulici Franjevačka gorio kontejner za smeće. “Požari su lokalizirani i ugašeni”, navedeno je u saopćenju.

Iz civilne zaštite navode da su vatrogasne jedinice, pored ovih, imale i nekoliko tehničkih intervencija, te da u protekla 24 sata nisu zabilježene druge aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja.

U istom izvještaju objavljeni su i hidrometeorološki podaci s HMS Bukovčić u Tuzli: temperatura 9 stepeni, vlažnost 72 posto, pritisak 970 hPa i količina padavina 0,9 l/m².

Kada je riječ o HA Modrac, vodostaj na brani jutros u 7 sati iznosio je 199,18 mnm, dok je tačka preljeva 200 mnm. U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj je niži za 6 centimetara, a ispust kroz temeljne otvore iznosi 19,83 m³/s.