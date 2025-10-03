Dva zemljotresa zabilježena u BiH

Na području Bugojna u noći s četvrtka na petak zabilježena su dva zemljotresa, potvrdili su iz Centra za seizmologiju Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Sarajevu.

Prvi potres zabilježen je 2. listopada u 23.39 sati s magnitudom od 4.0 po Richteru i intenzitetom u epicentru od V stupnjeva Merkalijeve skale.

Drugi, slabiji potres, registriran je 3. listopada u 1.47 sati, jačine 2.6 po Richteru, dok je intenzitet u epicentru iznosio između III i IV stupnja Merkalijeve skale.

Oba potresa imala su epicentar na području Bugojna.