Elvedina Muzaferija bez podrške u Čileu, prijeti prekid priprema pred Olimpijadu

Elvedina Muzaferija, najbolja bosanskohercegovačka alpska skijašica i jedina takmičarka s ostvarenim A-normom za Zimske olimpijske igre Milano-Cortina 2026, nalazi se na pripremama u Čileu, ali zbog izostanka podrške prijeti joj prekid treninga.

Dvadesetšestogodišnja Muzaferija prošle sedmice otputovala je u Santiago, gdje bi trebala u dva navrata odraditi ključni dio priprema za novu sezonu i predstojeće Olimpijske igre. Snježni uvjeti su izvanredni, jer je u glavnom gradu Čilea palo gotovo metar snijega, no sve bi moglo biti prekinuto zbog neispunjenih obećanja o finansijskoj pomoći.

„Ovdje je palo toliko snijega da smo se jedva probili do odredišta. Uslovi su izvrsni, počeli smo sa treninzima odmah u petak, ali jako sam zabrinuta jer podrška, koja je obećana, još uvijek nije stigla. Ako se nešto ne promijeni ove sedmice, sve je uzalud, morat ćemo prekinuti s treninzima i napustiti skijalište. Obratili smo se mnogima u posljednja četiri mjeseca i naišli na dobru volju, ali konkretna podrška nije stigla, sve je neizvjesno.“, izjavila je Muzaferija.

Ona je jedina bh. takmičarka u FIS Svjetskom kupu, gdje je ostvarila zapažene rezultate, uključujući četvrto mjesto u spustu i historijski nastup u finalu sezone. U Europa kupu je 2023. osvojila prvu medalju za Bosnu i Hercegovinu, a već naredne godine i zlato u disciplini Super-G. U martu 2025. ponovila je uspjeh osvajanjem historijskog zlata u istoj disciplini.

Pripreme za Zimske olimpijske igre, koje će biti održane od 6. do 22. februara 2026. u Italiji, od izuzetne su važnosti za nastavak karijere Elvedine Muzaferije i nastup bosanskohercegovačkog tima.

„Velika takmičenja traže ozbiljnost, kvalitetan i kontinuiran rad, kvalitetnu opremu i zadnju riječ tehnologije gdje god je primjenjivo, a mi imamo svoje brige i ne znamo kako ih prevazići. Ne znam kako ćemo nastaviti pripreme ako se pod hitno nešto od moguće podrške ne realizuje“, poručila je Muzaferija.

Boravak u Čileu predviđen je i za učešće na FIS Kupu Južne Amerike, koji se održava 30. i 31. augusta u El Coloradu. U istoj disciplini, veleslalomu, Muzaferija je prošle godine zauzela treće mjesto.