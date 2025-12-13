Elvedina Muzaferija danas vozi drugi spust u St. Moritzu, u prvoj utrci bez bodova

U prvoj spust utrci nove sezone Audi FIS Svjetskog kupa, koja je jučer održana u St. Moritzu, do velike pobjede stigla je četrdesetjednogodišnja Lindsey Vonn s vremenom 1:29.63. Na podijumu su se, iza iskusne Amerikanke, pozicionirale Magdalena Egger i Mirjam Puchner iz Austrije.

Elvedina Muzaferija, najbolja bosanskohercegovačka alpska skijašica, nije upisala željene bodove. Sa startnim brojem 43 u ciljnu ravninu je ušla 39. s vremenom 1:33.61, što je na kraju bilo dovoljno za 49. mjesto. Najveći zaostatak u odnosu na vodeću Vonn ostvarila je u trećem sektoru, gdje je izgubila najviše vremena u odnosu na konkurenciju.

Novu priliku Muzaferija će u švicarskom St. Moritzu imati danas, gdje će od 10:45 sati biti održana druga spust utrka. U nedjelju, 14. decembra, očekuje je i nastup na otvaranju Super-G sezone, također od 10:45 sati.