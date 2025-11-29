Elvedina Muzaferija sezonu otvara u St. Moritzu: Najbolja bh. skijašica spremna za nove izazove

Nova takmičarska sezona za najbolju skijašicu Bosne i Hercegovine Elvedinu Muzaferiju počinje sredinom decembra u Švicarskoj. Muzaferija će u FIS Svjetskom kupu nastupati u spustu i Super-G disciplinama, a prve utrke vozi 12., 13. i 14. decembra u St. Moritzu.

Nastup u FIS Europa kupu, planiran za 1. i 2. decembar, nije potvrđen nakon procjene bh. tima, koji je zbog loših vremenskih prilika u Zinalu u proteklih deset dana odlučio promijeniti plan priprema i takmičenja.

Visočanka u novu sezonu ulazi s velikim ambicijama, uz želju da podigne ljestvicu još više u odnosu na prošlu godinu.