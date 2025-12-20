Elvedina Muzaferija sutra nastupa u svojoj jačoj disciplini, danas bez bodova

Austrijska skijašica Cornelia Hutter slavila je danas u spust utrci FIS Svjetskog kupa, održanoj u francuskom ski centru Val d’Isere. S vremenom 1:41.54 Hutter je bila brža od Kire Weidle-Winkelmann za 26 stotinki, dok je Lindsey Vonn bila sporija 35 stotinki.

Najbolja bosanskohercegovačka alpska skijašica Elvedina Muzaferija u današnjoj je utrci startala s brojem 39 te sa zaostatkom od 2.92 sekunde za pobjednicom, takmičenje završila na 40. mjestu. Utrku je otvorila dobrom vožnjom, ali su poteškoće u srednjem dijelu staze utjecale na nastavak vožnje i konačan rezultat.

Vikend brzih disciplina u Val d’Isèreu nastavlja se sutra, kada će najbrže skijašice svijeta voziti Super-G. Riječ je o disciplini u kojoj je Muzaferija u dobroj formi i koju je prošlog vikenda u St. Moritzu otvorila plasmanom među 30 najboljih i osvajanjem bodova.

Druga Super-G utrka sezone na programu je u nedjelju, 21. decembra, s početkom u 11 sati. Jedina bh. skijašica nosit će startni broj iz treće jakosne skupine, a njen nastup gledat ćemo u okviru 30 najboljih u ovoj disciplini. Sa osvojenih sedam bodova, Muzaferija nakon prve utrke zauzima 24. mjesto u poretku discipline.