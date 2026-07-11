Emine Erdogan odala počast žrtvama genocida u Srebrenici: “Sjećanje je obaveza da se tama nikada ne ponovi”

Emine Erdogan, supruga predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdogana, odala je počast žrtvama genocida u Srebrenici povodom 31. godišnjice stradanja.

U objavi na društvenim mrežama poručila je da sjećanje na Srebrenicu nije samo izraz tuge, već i obaveza čovječanstva da se slični zločini nikada više ne ponove.

„Sjećanje na Srebrenicu nije samo tuga, već i obaveza da se čovječanstvo više nikada ne suoči s istom tamom. Na godišnjicu genocida u Srebrenici s milošću se prisjećam naše bošnjačke braće koja su izgubila živote i njihovim porodicama i najmilijima želim strpljenje“, navela je Emine Erdogan.