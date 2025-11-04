EBRD i Tuzlanski kanton potpisuju grant za energetsku obnovu 169 javnih objekata

Ali Huremović
EBRD i Tuzlanski kanton potpisuju grant za energetsku obnovu 169 javnih objekata

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je informaciju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o aktivnostima na realizaciji projekta „Program energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti TK“.

Prihvaćen je prijedlog Ministarstva da se potpiše Ugovor o grantu između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Tuzlanskog kantona, čime će se osigurati nastavak aktivnosti na povećanju energetske efikasnosti.

Projekat obuhvata 169 javnih objekata, od čega se u prvoj fazi planiraju radovi na 102 zgrade. Ukupna vrijednost investicija iznosi 23,1 milion KM, dok prva faza iznosi 17,4 miliona KM.

U okviru Regionalnog programa energetske efikasnosti za Zapadni Balkan (REEP), EBRD će Tuzlanskom kantonu dodijeliti grant od 675.000 eura za tehničku pomoć, uz podršku Zajedničkog fonda za Evropski Zapadni Balkan.

