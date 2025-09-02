Obnova zgrada u TK: Za prvu fazu 17,4 miliona KM

Energetska obnova zgrada u Tuzlanskom kantonu dobila je novu dinamiku nakon što je Vlada na današnjoj sjednici podržala informaciju o toku aktivnosti na realizaciji ovog velikog ekološkog projekta. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice dobilo je zadatak da, uz saglasnost i po pravilima Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), u saradnji s odabranim konsultantom, objavi tender za 102 objekta koja su u prvoj fazi obuhvaćena projektom.

Vrijednost radova u prvoj fazi procijenjena je na oko 17,4 miliona KM. Od ukupnog broja objekata, čak 92 su obrazovne ustanove, a procijenjena vrijednost njihove obnove iznosi blizu 14,5 miliona KM. Prema procjenama, nakon implementacije mjera energetske efikasnosti, objekti će ostvarivati uštede energije od najmanje 30 posto.

Pored obrazovnih institucija, energetska obnova obuhvatiće i četiri policijska objekta – policijske uprave u Banovićima i Lukavcu, te policijske stanice u Sapni i Kladnju. U projekt su uključeni i zdravstveni objekti, među kojima su Klinika za kožne i zarazne bolesti, Transfuziologija i zgrada Uprave Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Planirana je i obnova zgrada Odjeljenja za zemljišno-knjižne poslove Općinskog suda u Živinicama, te sjedišta Ministarstva finansija, Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Nakon okončanja postupka nabavke i potpisivanja ugovora sa izvođačima, biće izvršena evaluacija utrošenih sredstava za prvu fazu. Ministarstvo će potom dostaviti informaciju o preostalom iznosu namijenjenom za obnovu još 67 objekata u drugoj fazi projekta energetske obnove zgrada u Tuzlanskom kantonu.