EU od 2018. godine izdvojila 150 miliona eura za upravljanje migracijama u BiH
Od 2018. godine Evropska unija je Bosni i Hercegovini obezbijedila skoro 150 miliona eura za upravljanje migracijama, u saradnji sa IOM-om, UNHCR-om i UNICEF-om. Sredstva su namijenjena za smještaj, zdravstvenu zaštitu, hranu, zaštitu ranjivih grupa i jačanje administrativnih kapaciteta.

U ranim fazama krize IOM je uspostavio privremene prihvatne centre širom zemlje, a otvaranje TRC Lipa 2021. godine označilo je prelazak na prvi centar pod državnom upravom. Time je kapacitet prijema porastao na 4.592 kreveta. U TRC Blažuj, najvećem centru u BiH, upravljanje je u augustu 2025. preuzela Služba za poslove sa strancima.

IOM u prosjeku distribuira milion obroka godišnje, a migrantima je omogućen jednak pristup zdravstvenoj zaštiti kroz saradnju sa centrima u Sarajevu i Bihaću, te bolnicama u Sarajevu i Bihaću. Postepeno se usluge poput hrane, higijene i neprehrambenih artikala prenose s međunarodnih organizacija na domaće institucije.

Pored toga, IOM je podržao jačanje granične kontrole kroz opremu, obuku kadeta i smještaj službenika, te infrastrukturne projekte u Unsko-sanskom kantonu i Kantonu Sarajevo radi boljeg pristupa javnim uslugama i jačanja socijalne kohezije.

U maju 2025. osnovana je tripartitna Međuresorna radna grupa za tranziciju, čime se dodatno unapređuje međuresorna saradnja i postavlja osnova za migracijski sistem u BiH vođen od strane države, usklađen s međunarodnim standardima i potrebama lokalnih zajednica.

