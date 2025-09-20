EU upozorila i postavila novi rok: BiH gubi milione eura zbog neusvajanja Reformske agende

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni na posljednjoj sjednici nije usvojilo Reformsku agendu, čime je dovedeno u pitanje dodatnih 108 miliona eura iz Plana rasta za Zapadni Balkan. Zbog ranijeg kašnjenja BiH je već izgubila 108,5 miliona eura, a iz Evropske unije upozoravaju da će sredstva ponovo biti umanjena ukoliko dokument ne bude usvojen do kraja septembra 2025. godine.

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine, koju čini koalicija organizacija civilnog društva, pozvala je klubove poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH da zatraže zakazivanje hitne sjednice. Tema bi trebalo da bude usvajanje Reformske agende i rasprava o posljedicama koje neusvajanje proizvodi za građane BiH.

Bosna i Hercegovina je jedina zemlja Zapadnog Balkana koja ni godinu dana nakon isteka roka nije usvojila ovaj dokument, poznat u javnosti kao Reformska agenda. Već nastale finansijske sankcije nisu bile dovoljan signal da se proces ubrza, što dodatno narušava kredibilitet zemlje na evropskom putu i šalje negativnu poruku investitorima o stabilnosti i predvidivosti poslovnog okruženja.

Od marta 2024. godine, kada je BiH odobren pregovarački status, nije ispunjen nijedan ključni uslov za održavanje prve Međuvladine konferencije s Evropskom unijom. Na zastoj i nazadovanje upozoravaju i izvještaji evropskih institucija usvojeni tokom protekle godine.

Članice Inicijative naglašavaju da parlament kao najviši zakonodavni organ mora pokazati odgovornost i obavezati Vijeće ministara na hitno usvajanje Programa reformi. Ističu da bi široka podrška svih poslaničkih klubova bila važan signal spremnosti BiH da nastavi evropski put, posebno uoči posjete komesarke EU Marte Kos.