Eurobasket – Poraz košarkaša BiH od Španije

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od selekcije Španije sa 88:67, u susretu drugog kola Evropskog prvenstva.

Aktuelni evropski prvaci došli su do prve pobjede, potpuno nadigravši bh. tim, kojem večeras nije polazilo ništa za rukom. Šuteri španske reprezentacije bili su izuzetno raspoloženi, pa su “naplatili” sve promašaje iz prvog meča i poraza od Gruzije.

Od sredine prve četvrtine Španci su preuzeli kontrolu, agresivnom odbranom potpuno su zatvorili reket prisilivši bh. reprezentativce na pokušaje sa distance što im večeras nije polazilo za rukom. S druge strane, Španija je sa četriri vezane trojke u finišu prve četvrtine došla do osam poena prednosti, a odličnu šutersku veče nastavili su i u drugoj četvrtini te odmah na početku došli do 14 poena prednosti.

Sa samo četiri poena za pet minuta igre i šutem za tri poena 0 od 9 BiH nije mogla da uhvati priključak za raspoloženim Špancima koji su nastavili pogađati sa svih pozicija i doći do 18 poena razlike dvije minute prije kraja poluvremena.

Do kraja poluvremena BiH je uspjela smanjiti zaostatak na 14 poena, zahvaljujući trojci Robersona, prvoj za BiH u prvom poluvremenu.

I u drugom poluvremenu ista slika na parketu dvorane “Spyros Kiprianou”. Španci su nastavili rešetati koš bh. tima sa svih pozicija pa je njihova prednost rasla na više od 20 poena i već nakon nekoliko minuta trećeg perioda bilo je jasno da BiH nema snage da se vrati u igru.

BiH je susret završila sa tri trojke iz 20 pokušaja i šutem za dva poena 18/35. Španci su, s druge strane, pogodili 15 dvojki i 15 trojki

Jedini sa dvocifrenim učinkom u bh. timu bili su Kenan Kanješa sa 14 i Jusuf Nurkić sa 10 poena. Gegić je postigao devet, a Alibegović osam poena.

Španiju su predvodili Aldama sa 19 i Williy Hernangomez sa 16 i Brizuela sa 15 poena.

U ostalim susretima drugog kola u C-grupi Grčka je pobijedila Kipar sa 96:69, dok je Italija bila bolja od Gruzije sa 78:62.

RTV Slon/FENA