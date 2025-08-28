Eurobasket: Reprezentacija BiH danas protiv Kipra

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra prvi meč na Eurobasketu.

Reprezentacija naše zemlje nastup će otvoriti susretom protiv Kipra u Limassolu, koji je na rasporedu u 17.15 sati.

Kada je riječ o zdravstvenom stanju tima, problem predstavlja povreda Halilovića, koji će trenirati naredna dva do tri dana, nakon čega bi se trebao priključiti ekipi. Ostali igrači, uključujući i Amara Gegića, spremni su za nastup.

Govoreći o duelu sa Kiprom, selektor Adis Bećiragić je naglasio da u ovom takmičenju nema lakih mečeva.

„Protivnika kojeg smo ranije pobijedili ne smijemo shvatiti olako. Svaka utakmica je novi izazov i moramo pristupiti maksimalno ozbiljno, uz poštovanje protivnika, ali i sebe“, kazao je selektor.