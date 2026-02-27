Evo gdje gledati večerašnji duel Zmajeva i Švicarske

Jasmina Ibrahimović
Foto: KSBiH

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20:00 sati u tuzlanskom Mejdanu dočekuje selekciju Švicarske u susretu trećeg kola grupe C kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Nakon dva odigrana kola obje selekcije su bez pobjede. BiH je u prvom kolu poražena u gostima od Turske, dok je u drugom meču izgubila od Srbije u Sarajevu. Švicarska je također upisala dva poraza, čime večerašnji duel dobija dodatnu težinu u borbi za nastavak kvalifikacija.

Za večerašnji susret selektor je odabrao sljedeći sastav: Adnan Arslanagić, Darko Talić, Edin Atić, Asim Gutić, Tarik Hrelja, Adin Vrabac, Aleksandar Lazić, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Dušan Makitan, Emir Sulejmanović i Ajdin Penava.

Utakmica počinje u 20 sati u dvorani Mejdan u Tuzli, a svi koji ne budu na tribinama susret mogu pratiti uživo na Arena Sport Premium 4, kao i Arena Sport 1.

