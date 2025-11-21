Evo gdje već pada snijeg, stiže jače zahlađenje u dijelove Bosne i Hercegovine

Stiže snijeg i promjena vremena

Danas zapadni dijelovi zemlje ulaze u jače zahlađenje koje se već osjeti u višim predjelima i planinama gdje pada snijeg, dok je na istoku i dalje relativno toplo. Raspon temperatura je izrazito velik, pa se dnevni maksimumi kreću od oko dva stepena na zapadu do 15 stepeni u Trebinju. Ovakav kontrast prati povremena kiša, južni vjetar i brzo spuštanje snežne granice.

Na pojedinim planinskim područjima središnjeg i zapadnog dijela zemlje snijeg je već formirao tanji pokrivač. Prognoze pokazuju da će se snežna granica tokom dana spuštati još niže, dok će hladan zrak nastaviti pritiskati sa zapada. Kiša i susnježica povremeno su moguće i u nižim predjelima.

U subotu i nedjelju slijedi zahlađenje nad cijelim regionom. Subota će donijeti padavine koje će lokalno biti obilnije, uz mogućnost grmljavinskih pljuskova na krajnjem jugu. Na visinama iznad 700 metara očekuje se snijeg, preko 800 metara i dalje jači intenzitet, dok je snijeg kratkotrajno moguć i u nekim nizijama Hrvatske, BiH te zapadne i sjeverne Srbije. Uz zapadni i sjeverozapadni vjetar dnevne temperature tokom vikenda kretaće se između nule i sedam stepeni.

Ponedjeljak donosi hladno jutro i slab do umjeren mraz, ali dan bi trebalo da bude uglavnom stabilan i suh. Već u utorak očekuje se nagla promjena, jer će približavanje novog hladnog fronta Alpima pojačati južno strujanje. To će donijeti kratkotrajno, ali izraženo otopljenje pa će se maksimalne temperature kretati od četiri stepena na zapadu do petnaest na istoku. Zapadne oblasti tog dana ponovo će imati kišu, a iznad 800 metara i snijeg.

U drugom dijelu naredne sedmice ponovo će biti hladnije, uz povremene padavine i snežnu granicu oko sedamsto metara nadmorske visine. Stabilizacija vremena izgledna je tek pred kraj mjeseca.

Nakon kratkog zimskog izleta ovog vikenda, od nedjelje se ponovo vraćamo u kasnojesenski režim vremena.