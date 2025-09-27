Evo kako pravilno sterilizirati tegle za zimnicu i izbjeći sve greške

Priprema domaće zimnice, džemova i namaza može biti pravo zadovoljstvo, ali samo ako su tegle pravilno sterilizovane. Nepravilna sterilizacija može dovesti do kvarenja namirnica, gubitka ukusa ili čak zdravstvenih problema. Stručnjaci naglašavaju da je sterilizacija temelj sigurnog čuvanja hrane i da uz pažljivu pripremu zimnica može trajati mjesecima.

Prvi korak – pranje tegli i poklopaca

Tegle i poklopce najprije treba oprati toplom vodom i blagim deterdžentom, a zatim dobro isprati. Svako oštećenje stakla ili poklopca povećava rizik od pucanja ili kvarenja hrane, pa je pregled obavezan.

Sterilizacija u vodi i rerni

Najčešći način sterilizacije je kuhanje tegli u vodi. U veliki lonac stavlja se kuhinjska krpa kako bi se spriječilo pucanje, a voda mora potpuno prekriti tegle. Druga metoda je rerna, ali samo za tegle bez metalnih dijelova – na temperaturi od 120 stepeni oko 15 do 20 minuta.

Poseban tretman za poklopce

Poklopce je najbolje prokuhati pet minuta u vodi ili preliti kipućom vodom. Ne preporučuje se njihova sterilizacija u rerni jer se mogu deformisati, što narušava vakuum i sigurnost zimnice.

Punjenje i zatvaranje

Tegle se pune dok su još vruće, ostavljajući jedan do dva centimetra prostora do ruba. Poklopci se zatvaraju odmah nakon punjenja, a staklenke se mogu nakratko okrenuti naopako radi stvaranja vakuuma.

Hlađenje i odlaganje

Zatvorene tegle treba hladiti postepeno na sobnoj temperaturi, nikako u frižideru dok su vruće. Na taj način zimnica će ostati sigurna i ukusna.

Najčešće greške koje treba izbjeći

Stručnjaci upozoravaju da se izbjegavaju česte greške: sipanje vruće hrane u hladne tegle, punjenje do samog vrha, korištenje oštećenih tegli, nedovoljna sterilizacija ili stavljanje metalnih poklopaca u rernu.