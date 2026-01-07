Skladištenje krompira je presudno ako želite da krompir ne proklija, ne omekša i ne pozeleni, jer se većina problema javlja upravo zbog pogrešnih uslova u domaćinstvu. Iskustva sa savjetodavnih poljoprivrednih portala i univerzitetskih vodiča pokazuju da se dobri rezultati postižu kada se poštuju osnovna pravila o temperaturi, svjetlu i načinu odlaganja.

Temperatura i mjesto čuvanja prave najveću razliku

Najčešći razlog zbog kojeg krompir brzo počne klijati je previsoka temperatura. Skladištenje krompira najbolje funkcioniše na temperaturi između 6 i 10 stepeni, jer se na tom rasponu proces klijanja znatno usporava. U praksi to znači da kuhinjski ormarići, naročito oni blizu štednjaka ili pećnice, nisu dobro mjesto za krompir.

Ako imate ostavu, podrum koji nije vlažan ili hladniji dio stana koji nije izložen grijanju, to su mnogo bolja rješenja. U stanovima bez ostave često pomaže najhladniji ugao, daleko od prozora i radijatora. Skladištenje krompira u stabilno hladnom prostoru produžava njegovu trajnost i čuva čvrstoću krtola.

Mrak i prozračnost su važniji nego što se misli

Krompir ne podnosi svjetlo. Izlaganje svjetlu dovodi do zelenjenja i ubrzanog klijanja, a zeleni dijelovi ukazuju na promjene u sastavu koje krompir čine manje sigurnim za konzumaciju. Zbog toga je skladištenje krompira u tamnom prostoru jedno od osnovnih pravila koje se često zanemaruje.

Jednako važna je i prozračnost. Plastične kese i zatvorene posude zadržavaju vlagu, što ubrzava kvarenje i pojavu klica. Mnogo bolje rješenje su papirne vreće, mrežaste vreće ili kartonske kutije s otvorima koje omogućavaju cirkulaciju zraka. Krompir mora “disati”, jer se u suprotnom stvara vlažna mikroklima koja pogoduje propadanju.

Male navike koje produžavaju trajanje krompira

Jedna od čestih grešaka je pranje krompira prije nego što se odloži. Vlaga na kori ubrzava kvarenje, zato se krompir čisti od zemlje suhom krpom ili četkom, a pere se tek neposredno prije pripreme. Skladištenje krompira na ovaj način smanjuje rizik od truleži.

Važno je i da krompir ne stoji zajedno s drugim namirnicama koje ubrzavaju kvarenje. Držanje uz luk ili voće može pogoršati uslove u zatvorenom prostoru, pa je preporučljivo da krompir ima svoje mjesto. Povremena kontrola je takođe korisna, jer jedan oštećen krompir može pokrenuti propadanje cijele vreće.

Frižider, da ili ne?

Oko čuvanja krompira u frižideru mišljenja su podijeljena. Hladnoća usporava klijanje, ali preniska temperatura može promijeniti ukus, posebno kod krompira koji se često prži. Ako u stanu nemate mogućnost za skladištenje krompira na idealnoj temperaturi, frižider može biti prihvatljivo rješenje, uz napomenu da krompir treba držati u papirnoj vreći, ne u plastici.

Kada se sve sabere, skladištenje krompira ne zahtijeva posebnu opremu, već razumijevanje osnovnih uslova. Kada se izbjegnu toplina, svjetlo i plastika, krompir znatno sporije klija i ostaje upotrebljiv mnogo duže.