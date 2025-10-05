Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima

U Bosni i sjeveru Hercegovine sutra će biti pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine se očekuje razvedravanje.

Slaba kiša ili lokalni pljusak će padati u centralnim, sjevernim i istočnim područjima. Na planinama će padati i slab snijeg. Na jugu zemlje lokalni pljuskovi su mogući u jutarnjim satima. Vjetar je umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra će biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu zemlje do 13 stepeni. Najviša dnevna uglavnom između 8 i 14, na jugu zemlje do 17 stepeni.

U utorak, 7. oktobra 2025. godine, u većem dijelu Bosne i Hercegovine zadržaće se pretežno oblačno vrijeme. Rijetko može pasti malo kiše, dok se na jugu zemlje očekuje više sunčanih perioda. Vjetar će biti umjerene jačine, sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka iznosit će između 3 i 8 stepeni, na jugu do 11, a najviša dnevna između 9 i 14, na jugu do 17 stepeni.

U srijedu, 8. oktobra, zadržaće se slične vremenske prilike – u većem dijelu zemlje pretežno oblačno, uz mogućnost slabe kiše prije podne. Tokom dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti, dok će u Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnje temperature kretaće se između 4 i 8 stepeni, na jugu do 11, a najviše dnevne između 11 i 17, na jugu do 20 stepeni.

U četvrtak, 9. oktobra, prognozira se stabilnije i sunčanije vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne u centralnim i istočnim krajevima može biti više oblaka, dok će ostatak dana obilježiti sunčani periodi. Vjetar slab, sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka iznosit će od 2 do 6 stepeni, na jugu do 10, a najviša dnevna između 13 i 18, na jugu zemlje do 22 stepena.