Evropska komisija predlaže uključivanje Zapadnog Balkana u EU roaming bez dodatnih troškova

Evropska komisija predložila je otvaranje pregovora s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom s ciljem njihovog uključivanja u režim EU „Roam Like at Home“, koji omogućava korištenje mobilnih usluga bez dodatnih troškova roaminga.

Ukoliko se postignu pojedinačni sporazumi i oni u potpunosti usklade s pravilima Evropske unije, građani koji putuju između EU i zemalja Zapadnog Balkana moći će telefonirati, slati poruke i koristiti mobilni internet po domaćim cijenama, bez dodatnih naknada. Ova pogodnost odnosila bi se i na građane EU koji borave u državama regiona.

Time bi se olakšala komunikacija tokom putovanja, studiranja, rada ili odmora, uz smanjenje troškova za građane i poslovne subjekte s obje strane.

Komisija je, uz prijedlog pregovaračkih mandata, zatražila saglasnost Vijeća EU za početak razgovora s partnerima sa Zapadnog Balkana. Nakon eventualnog odobrenja, uslijedili bi bilateralni pregovori sa svakom državom pojedinačno. Zaključenje tih sporazuma otvorilo bi mogućnost da region postane dio evropskog roaming prostora.

Ova inicijativa nadovezuje se na već postojeće dobrovoljne sporazume između pojedinih mobilnih operatera iz EU i Zapadnog Balkana, koji su već doveli do snižavanja cijena roaminga. Građani regiona već koriste niže tarife i unutar Zapadnog Balkana, zahvaljujući Regionalnom sporazumu o roamingu.

Prijedlog je dio šireg koncepta postepene integracije, predviđenog Planom rasta za Zapadni Balkan iz 2023. godine, kojim se predviđa fazno uključivanje partnera u Jedinstveno tržište EU prije punopravnog članstva.

Iz Evropske komisije ističu da takav pristup donosi konkretne koristi građanima i privredi i prije formalnog pristupanja Uniji, uz istovremeno zadržavanje jasne veze s procesom proširenja.

Izvršna potpredsjednica Komisije za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokratiju Henna Virkkunen ocijenila je da je riječ o važnom koraku ka uključivanju partnera sa Zapadnog Balkana u evropsku roaming zonu, naglašavajući da je to dobra vijest i za građane i za poslovni sektor.

Komesarka za proširenje Marta Kos istakla je da visoki troškovi roaminga predstavljaju opterećenje za građane regiona, posebno za radnike koji prelaze granice i porodice koje žele ostati u kontaktu. Dodala je da bi proširenje režima „Roam Like at Home“ značilo jednostavnije i jeftinije korištenje mobilnih usluga tokom putovanja.