Fata Orlović glasala je danas u 84. godini na Općim izborima u Bosni i Hercegovini, ostvarivši svoje biračko pravo u Konjević Polju kod Bratunca.

Nana Fata, čije je ime javnosti u Bosni i Hercegovini poznato po dugogodišnjoj borbi za povrat vlastite imovine, i ovog izbornog dana izašla je na biračko mjesto.

Orlović se nakon rata vratila u Konjević Polje, gdje je na zemljištu njene porodice 1998. godine, dok je bila u izbjeglištvu, izgrađena pravoslavna crkva. Godinama je vodila pravnu borbu za povrat parcele, a Evropski sud za ljudska prava u Strazburu 2019. godine presudio je u korist porodice Orlović i naložio uklanjanje objekta. Crkva je uklonjena 5. juna 2021. godine.

Njen suprug i još 20 članova porodice ubijeni su u genocidu u Srebrenici 1995. godine, a Fata Orlović se nakon povratka godinama borila pred domaćim institucijama i sudovima kako bi vratila imovinu svoje porodice.

Izbori u entitetu Republika Srpska

Fata Orlović glasala je na području Republike Srpske, gdje birači na današnjim Općim izborima odlučuju o predstavnicima na četiri nivoa vlasti.

Birači iz Republike Srpske biraju kandidata za srpskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao i predstavnike iz RS u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Iz Republike Srpske u ovaj dom bira se ukupno 14 zastupnika, od kojih devet kroz direktne, a pet kroz kompenzacijske mandate.

Glasa se i za novi saziv Narodne skupštine Republike Srpske, koja ima 83 zastupnika. Od tog broja 63 mandata dodjeljuju se direktno, dok se 20 raspoređuje putem kompenzacijskih lista.

Građani Republike Srpske neposredno biraju i predsjednika RS, dok se dva potpredsjednika određuju iz reda druga dva konstitutivna naroda u skladu s rezultatima glasanja i izbornim pravilima. Za člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske i za predsjednika RS birač označava jednog kandidata, dok se na parlamentarnim nivoima glasa za političke subjekte uz mogućnost preferencijalnog glasa kandidatima s liste.