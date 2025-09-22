FERK utvrdio zamjensku tržišnu cijenu električne energije za oktobar

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH (FERK) danas je u Mostaru održala 17. redovnu sjednicu u 2025. godini na kojoj je donesena odluka o zamjenskoj tržišnoj cijeni za mjesec oktobar 2025. godine.

Kako su pojasnili iz FERK-a, zamjenska tržišna cijena je ona po kojoj privilegovani proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora i učinkovite kogeneracije, koji ostvaruje pravo na poticaj na osnovu premije dodijeljene kroz FIP aukcije za velika postrojenja, prodaje električnu energiju Operatoru za OIEiEK sve do uspostave organizovanog dnevnog tržišta električne energije.

Za oktobar je utvrđena cijena od 17,9259 feninga/kWh.

Na sjednici je usvojen i Nacrt pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o metodologijama za utvrđivanje naknada za priključenje na distributivni sistem i zatvoreni distributivni sistem. Ovim izmjenama dopunjuju se odredbe koje regulišu postupak utvrđivanja jediničnog iznosa naknade za priključenje na distributivnu mrežu, kao i iznos naknade za ponovno priključenje objekta krajnjeg kupca koji je bio isključen s mreže duže od godinu dana.

O ovom nacrtu pravilnika biće održana usmena javna rasprava 2. oktobra u 12 sati u prostorijama FERK-a u Mostaru.

Također, donesena su rješenja kojima je kompanija ADRIALE LIVING d.o.o. Kreševo stekla status kvalifikovanog proizvođača u dvije fotonaponske elektrane.