FHMZ izdao narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura

Zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura u našoj zemlji Federalni hidrometeorološki zavod BiH (FHMZ) izdao je narandžasto upozorenje koje će biti na snazi do 15. augusta.

A da nas čekaju paklene vrućine pokazuju i jutrošnje temperature. Tako je u Mostaru jutros u 8 sati već bilo 32 stepena.

Temperature zraka izmjerene u 8:00 sati: Sokolac 17; Srebrenica 18; Bugojno, Drvar, Ivan Sedlo i Jajce 19; Banja Luka, Bihać, Prijedor, Sanski Most, Sarajevo i Zenica 20; Doboj i Tuzla 21; Livno 23; Bijeljina i Gradačac 24; Trebinje 28; Mostar 32.