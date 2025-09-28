Fićom kroz Bosnu: Karavana starih automobila završila turneju u Brčkom

Članovi Oldtimer Fićo kluba iz Austrije jučer su u Brčkom završili turneju pod nazivom „Fićom kroz Bosnu“, tokom koje su starim Fiatovim automobilima prešli oko 2.000 kilometara i obišli niz gradova širom Bosne i Hercegovine. Na njihovoj ruti našli su se Gradiška, Banjaluka, Jajce, Visoko i Srebrenica.

Završnica karavane održana je na Trgu mladih u Brčkom, gdje su građani imali priliku da razgledaju oldtimere, razgovaraju s vlasnicima i fotografišu se uz vozila koja su nekada bila simbol jugoslovenskih puteva. Najstariji model među izloženim automobilima datira iz 1956. godine.

Posebnu pažnju privukao je Haris Ibrahimbašić iz Gornjeg Rahića, koji već godinama živi u Linzu i član je kluba dvije godine. On je stigao s „fićom“ preuređenim u model hitne pomoći, naglašavajući da mu ova vožnja ima posebno emotivno značenje jer spaja sjećanja iz djetinjstva i ljubav prema automobilima.

Organizatori navode da ruta nije bila strogo određena, niti je unaprijed planiran smještaj, već su putovali spontano, zadržavajući se tamo gdje su osjećali da vrijedi. Ozbiljnih tehničkih problema nije bilo, a sitne kvarove uspješno su rješavali tokom puta.

Za ovu jedinstvenu turneju entuzijasti su snimili i posebnu pjesmu, dodatno obogaćujući svoje putovanje kroz Bosnu i Hercegovinu. Nakon završne prezentacije u Brčkom, planiran je povratak u Austriju, uz obilje uspomena i poruku da ljubav prema oldtimerima povezuje ljude i gradove.