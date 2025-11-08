FIFA ponovo kaznila Fudbalski savez BiH: Treća kazna u tri mjeseca

Foto: NFSBIH

Fudbalski savez Bosne i Hercegovine treći put u posljednja tri mjeseca dobio je novčanu kaznu od strane FIFA-e. Ovoga puta Savez je kažnjen sa 8.500 švicarskih franaka, odnosno oko 17.000 konvertibilnih maraka, zbog ponašanja navijača na utakmici Kipar – BiH (2:2) odigranoj 9. oktobra ove godine.

Prema izvještaju delegata, navijači Bosne i Hercegovine bacali su predmete na teren i prouzrokovali štetu, što je sankcionisano u skladu s članom 17. Disciplinskog pravilnika FIFA-e, koji propisuje odgovornost saveza i klubova za ponašanje svojih navijača, bez obzira na stepen organizacijskog propusta.

Ovo je treća kazna za FS BiH u kratkom periodu. U septembru je Savez kažnjen sa gotovo 38.000 KM zbog incidenata tokom meča sa San Marinom u Zenici, dok je u oktobru uslijedila nova kazna od 115.000 KM zbog propusta na utakmicama protiv San Marina u gostima i Austrije u Zenici.

