FIFA zakazala žrijeb baraža za SP 2026, BiH i dalje u igri za plasman

RTV SLON
BiH večeras protiv Kipra: Barbarez vjeruje u petu pobjedu
Nogometna reprezentacija BiH

Svjetska fudbalska federacija (FIFA) saopštila je da će žrijeb baraža za Svjetsko prvenstvo 2026. godine biti održan 20. novembra u Cirihu.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine mogla bi se naći u europskom žrijebu baraža, ali samo ako kvalifikacije završi na drugom mjestu u grupi H. Dva kola prije kraja, Zmajevi zauzimaju drugu poziciju sa 13 bodova, dva manje od vodeće Austrije.

Ukoliko BiH potvrdi drugo mjesto, u žrijebu baraža bi bila u trećem šeširu, a sistem predviđa odigravanje polufinalnih i finalnih utakmica, čiji je termin planiran za kraj marta 2026. godine.

Reprezentacija BiH će 15. novembra na stadionu Bilino polje u Zenici ugostiti Rumuniju, dok će tri dana kasnije gostovati Austriji u Beču.

Pobjeda nad Rumunijom osigurala bi Zmajevima drugo mjesto i baraž.

