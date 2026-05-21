Film „Kapija – Zakletva tuzlanskoj mladosti“ predat Gradu Tuzli na trajno korištenje

U Memorijalnom centru „Kapija“ upriličeno je uručenje dokumentarnog filma „Kapija – Zakletva tuzlanskoj mladosti“, koji je Radio-televizija 7 Tuzla simbolično predala Gradu Tuzli na trajno korištenje.

Riječ je o prvom dokumentarnom filmu posvećenom masakru na tuzlanskoj Kapiji, počinjenom 25. maja 1995. godine, kada je granatom ubijena 71 mlada osoba, a 175 osoba ranjeno.

Film su gradonačelniku Tuzle dr. sc. Zijadu Lugaviću uručili autorica Azra Kalesić i direktor RTV7 Tuzla Damir Ćilimković.

Gradonačelnik Lugavić zahvalio se autorici, RTV7 Tuzla i ekipi koja je radila na filmu, ističući da ovo ostvarenje svjedoči o jednoj od najvećih tragedija u historiji Tuzle i doprinosi očuvanju istine o zločinu na Kapiji.

On je dokumentarni film simbolično predao Memorijalnom centru „Kapija“, gdje će biti trajno čuvan i dostupan javnosti.

Autorica filma Azra Kalesić naglasila je da je cilj filma očuvanje istine i kulture sjećanja, ali i poruka mladim generacijama da nastave govoriti o onome što se dogodilo 25. maja 1995. godine.

Film je nastao prošle godine povodom obilježavanja 30. godišnjice stradanja na Kapiji, a prikazan je i na Sarajevo Film Festivalu.

Uz film su uručeni i leci sa QR kodom, putem kojeg građani mogu pristupiti digitalnoj verziji i pogledati ga online.

U Memorijalnom centru „Kapija“ film su pogledali i učenici Osnovne škole „Sjenjak“ Tuzla, koji su tom prilikom odali počast žrtvama stradalim na Kapiji.

Dokumentarni film od sada je dostupan u digitalnoj formi putem QR koda, a bit će dostupan i na web stranici Memorijalnog centra „Kapija“.