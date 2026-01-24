Fond PIO objavio za koliko će biti povećane januarske penzije u RS-u

Iz Fonda navode da je osnov za obračun usklađivanja rast prosječne plate i inflacija.

Penzije za sve korisnike prava Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske od januara će biti redovno usklađene za 6,45 odsto, saopšteno je iz Fonda.

Nakon ovog usklađivanja, kako se navodi, prosječna penzija u januaru iznosit će 695 KM i činit će 44 odsto prosječne plate isplaćene u prethodnom mjesecu. Prosječna penzija isplaćena u decembru prošle godine bila je 652,93 KM i učestvovala je u prosječnoj plati sa 41,77 odsto.

Iz Fonda navode da je osnov za obračun usklađivanja rast prosječne plate i inflacija. Prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosječna plata u Republici Srpskoj tokom 2025. godine porasla je za 8,8 odsto, a inflacija za 4,1 odsto, pa će na osnovu ovih pokazatelja penzije od januara biti usklađene za 6,45 odsto.

„Od 2013. godine od kada se u skladu sa zakonom vrši redovno godišnje usklađivanje penzije su nominalno rasle 82,68 odsto, a stvarno ili efektivno za 116,32 odsto“, navodi se u saopštenju.

Iz Fonda podsjećaju da je ovo 24. usklađivanje penzija u posljednjih 13 godina, od čega je bilo 10 redovnih i 14 vanrednih, dok je u četiri slučaja usklađivanje bilo kombinovano.

RTRS prenosi i navod da su Vlada Republike Srpske i Fond, kako se tvrdi, jedini na prostoru bivše Jugoslavije vršili redovno godišnje usklađivanje, uključujući i vanredno, te i tokom pandemije virusa korona.