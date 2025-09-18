Fond solidarnosti Federacije BiH nije mijenjao listu lijekova od 2019. godine

Ali Huremović
Fond solidarnosti Federacije BiH nije mijenjao listu lijekova od 2019. godine

Fond solidarnosti Federacije BiH, ključan za finansiranje skupih lijekova i liječenje oboljelih od rijetkih i teških bolesti, nije revidirao svoju listu lijekova još od 2019. godine. U najnovijem izvještaju Ureda za reviziju institucija FBiH o izvršenju budžeta za 2024. godinu navodi se da Vlada FBiH i nadležne institucije nisu ispunile vlastitu obavezu iz 2022. godine, kada je donesena odluka da se lista mora uskladiti s finansijskim mogućnostima i potrebama pacijenata.

Umjesto potpune revizije, u proteklim godinama urađene su tek parcijalne dopune. Tako su 2023. godine na listu dodata dva lijeka za pacijente oboljele od cistične fibroze, a u 2024. još dva lijeka za liječenje spinalne mišićne atrofije. Međutim, osnovna lista ostala je nepromijenjena, što je u suprotnosti sa Zakonom o lijekovima, Zakonom o apotekarskoj djelatnosti i Pravilnikom o kriterijima za izbor lijekova.

Revizori upozoravaju da ovakva praksa pacijentima u Federaciji BiH može značiti uskraćivanje učinkovitijih i savremenijih terapija. Samo u periodu od 2022. do 2024. godine zaprimljeno je 67 zahtjeva za uvrštavanje novih lijekova, ali oni nisu obrađeni u okviru cjelovite revizije.

Fond solidarnosti se finansira iz doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, no izvještaj pokazuje da sredstva koja mu se odobravaju često nisu u skladu sa zakonom. U 2024. godini prihodi od doprinosa iznosili su 223 miliona KM, dok je za Fond solidarnosti izdvojeno tek 59,4 miliona KM – znatno manje od onoga što propisuje Zakon o zdravstvenom osiguranju.

Ovakav odnos institucija prema Fondu dodatno narušava povjerenje građana u zdravstveni sistem, a najteže posljedice snose pacijenti i njihove porodice, koji mjesecima ili godinama čekaju lijekove koji su u zemljama Evropske unije već standardni dio terapija.

pročitajte i ovo

BiH

Policija u FBiH dobija jedinstvene uniforme

Tuzla i TK

Roditelji djece iz Zavoda u Tuzli traže smanjenje broja učenika u grupama

BiH

Deficit budžeta Federacije BiH u 2024. godini veći za 131 milion KM

BiH

Dani građanskog učešća: „Građani i građanke se pitaju!“ donose dijalog u zajednice širom BiH

Tuzla i TK

Park “Husinski rudar” u Tuzli ulazi u završnu fazu obnove

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]