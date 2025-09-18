Fond solidarnosti Federacije BiH nije mijenjao listu lijekova od 2019. godine

Fond solidarnosti Federacije BiH, ključan za finansiranje skupih lijekova i liječenje oboljelih od rijetkih i teških bolesti, nije revidirao svoju listu lijekova još od 2019. godine. U najnovijem izvještaju Ureda za reviziju institucija FBiH o izvršenju budžeta za 2024. godinu navodi se da Vlada FBiH i nadležne institucije nisu ispunile vlastitu obavezu iz 2022. godine, kada je donesena odluka da se lista mora uskladiti s finansijskim mogućnostima i potrebama pacijenata.

Umjesto potpune revizije, u proteklim godinama urađene su tek parcijalne dopune. Tako su 2023. godine na listu dodata dva lijeka za pacijente oboljele od cistične fibroze, a u 2024. još dva lijeka za liječenje spinalne mišićne atrofije. Međutim, osnovna lista ostala je nepromijenjena, što je u suprotnosti sa Zakonom o lijekovima, Zakonom o apotekarskoj djelatnosti i Pravilnikom o kriterijima za izbor lijekova.

Revizori upozoravaju da ovakva praksa pacijentima u Federaciji BiH može značiti uskraćivanje učinkovitijih i savremenijih terapija. Samo u periodu od 2022. do 2024. godine zaprimljeno je 67 zahtjeva za uvrštavanje novih lijekova, ali oni nisu obrađeni u okviru cjelovite revizije.

Fond solidarnosti se finansira iz doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, no izvještaj pokazuje da sredstva koja mu se odobravaju često nisu u skladu sa zakonom. U 2024. godini prihodi od doprinosa iznosili su 223 miliona KM, dok je za Fond solidarnosti izdvojeno tek 59,4 miliona KM – znatno manje od onoga što propisuje Zakon o zdravstvenom osiguranju.

Ovakav odnos institucija prema Fondu dodatno narušava povjerenje građana u zdravstveni sistem, a najteže posljedice snose pacijenti i njihove porodice, koji mjesecima ili godinama čekaju lijekove koji su u zemljama Evropske unije već standardni dio terapija.