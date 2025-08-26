Forto: Vijeće ministara mora hitno usvojiti odluku o odboru za cestovni promet

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine pozvalo je Vijeće ministara BiH da na sjednici u srijedu hitno usvoji Odluku o uspostavljanju Odbora za olakšavanje međunarodnog i međuentitetskog cestovnog prometa, kao trajnog međuresornog mehanizma koordinacije.

Kako ističu iz ministarstva, zahtjevi prijevoznika su legitimni, a cestovni saobraćaj je vitalni dio ekonomije koji direktno utiče na konkurentnost izvoza, cijene, sigurnost snabdijevanja i radna mjesta.

„Vijeće ministara ima obavezu da prevaziđe birokratski vakuum ‘nije naša nadležnost’ i osigura zajednički sto za odlučivanje na kojem se djeluje preventivno, a ne samo reaktivno“, izjavio je ministar Edin Forto, podsjetivši da je sličan model već postojao 2018. godine kroz Odbor za olakšice u trgovini.

Forto je naglasio da je Ministarstvo komunikacija i prometa spremno preuzeti i voditi novi odbor, ali da bez odluke Vijeća ministara taj posao nema pravnu snagu. „Prijevoznici traže red, predvidljivost i partnerstvo. Institucije se mjere odlukama i rokovima, a ne prebacivanjem nadležnosti. Vrijeme je da ljudima koji budžet pune radom olakšamo posao i vratimo dostojanstvo“, poručio je ministar.

Prema prijedlogu, odbor bi bio međuresorno tijelo koje predlaže mjere olakšica, pojednostavljenje procedura i smanjenje finansijskih opterećenja, prati međunarodne obaveze te usklađuje rad svih nadležnih institucija. Činile bi ga institucije na državnom i entitetskom nivou, Brčko distrikt, Uprava za indirektno oporezivanje, Granična policija, inspektorati i privredne komore.

Iz ministarstva upozoravaju da se bez odbora problemi samo prebacuju „s adrese na adresu“, dok vozači i kompanije trpe štetu. S druge strane, odbor bi omogućio da se inicijative analiziraju i rješavaju na jednom mjestu, uz jasne rokove, odgovornosti i javno izvještavanje.