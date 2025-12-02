/FOTO/ Put Čevljanovići Nišići ponovo prohodan nakon odrona

Nedžida Sprečaković
Put Čevljanovići Nišići ponovo prohodan nakon odrona
Put Čevljanovići Nišići ponovo prohodan nakon odrona

Dionica puta Čevljanovići – Nišići, na magistralnom putu Tuzla – Sarajevo, ponovo je prohodan nakon što je jutros uklonjen odron koji je privremeno blokirao saobraćaj na ovoj dionici. Vozila trenutno prolaze naizmjenično jednom trakom, a prema informacijama s terena nema većih zadržavanja.

Ekipe su ostale na mjestu događaja kako bi nastavile dodatno osiguravati padinu i uklanjati preostali materijal, jer postoji mogućnost da se tlo ponovo pokrene usljed vlažnog vremena. Put Čevljanovići Nišići i u narednim satima će biti pod nadzorom, a vozačima se preporučuje oprez zbog mašina koje neprekidno rade na sanaciji.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Magla i niska naoblaka smanjuju vidljivost na pojedinim dionicama

BiH

Odron na putu Tuzla-Sarajevo, urušio se potporni zid

BiH

U toku normalizacija protoka saobraćaja na granicama

BiH

Kolaps na granicama BiH: Tehnički pad sistema blokirao sve prijelaze

Istaknuto

Stanje na putevima: Vlažan kolovoz i odroni širom BiH

Istaknuto

Stanje na putevima: Magla, snijeg i poledica usporavaju jutarnji saobraćaj u...

Vijesti

Blizu 600 hiljada KM za projekte u Srebreniku i Teočaku

Vijesti

Edin Džeko pred suspenzijom? Uradio zabranjenu stvar u Seriji A

Vijesti

Komisija za slobodu vjere: Diskriminacija zbog hidžaba u Općinskom sudu Tuzla

Vijesti

Zamjenih Schmidta Crishock na sastanku sa čelnicima stranaka u PD PSBiH

Vijesti

Vijeće ministara, između ostalog, o Nacrtu zakona o VSTV-u

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]