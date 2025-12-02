Put Čevljanovići Nišići ponovo prohodan nakon odrona

Dionica puta Čevljanovići – Nišići, na magistralnom putu Tuzla – Sarajevo, ponovo je prohodan nakon što je jutros uklonjen odron koji je privremeno blokirao saobraćaj na ovoj dionici. Vozila trenutno prolaze naizmjenično jednom trakom, a prema informacijama s terena nema većih zadržavanja.

Ekipe su ostale na mjestu događaja kako bi nastavile dodatno osiguravati padinu i uklanjati preostali materijal, jer postoji mogućnost da se tlo ponovo pokrene usljed vlažnog vremena. Put Čevljanovići Nišići i u narednim satima će biti pod nadzorom, a vozačima se preporučuje oprez zbog mašina koje neprekidno rade na sanaciji.