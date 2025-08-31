Fudbalska reprezentacija BiH počinje pripreme za mečeve sa San Marinom i Austrijom

Edina Rizvić Aščić
Foto: Nogometni savez BiH

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okupit će se u ponedjeljak u Sarajevu gdje će se pripremati za naredna dva kvalifikaciona meča protiv San Marina i Austrije.

Prvi trening fudbaleri BiH odradit će sutra u 17.30 sati na stadionu “Asim Ferhatović Hase”. Selektor Sergej Barbarez suočio se s otkazima dvojice igrača zbog povreda – Ifeta Đakovca umjesto kojeg je pozvan povratnik u bh. tim, mladi fudbaler PSV-a Esmir Bajraktarević, te Arijana Malića umjesto koga je poziv upućen igraču Kelna Jusufu Gazibegoviću.

Ostali reprezentativci su spremni, a Barbarez naglašava da je zadovoljan formom i minutažom igrača, golgeterskim učinkom, kao i golmanima koji pružaju odlične partije.

“Mi uvijek tražimo od igrača da kada dođu imaju osmijeh, jer tada imaju i volju i želju i ponos da pokažu ono što znaju. Pritisak je privilegija, radujemo se što smo u situaciji da imamo pozitivan pritisak. Kod naših navijača i naroda voljni momenat je visok i postoji želja da se napravi novi iskorak. Daćemo sve od sebe da tako bude”, poručio je selektor.

Susret sa San Marinom igra se u subotu u Serravalleu od 20.45 sati, dok će tri dana kasnije reprezentacija BiH u Zenici dočekati selekciju Austrije.

Nakon tri odigrana kola kvalifikacija, fudbalska reprezentacija BiH nalazi se na prvom mjestu u grupi s maksimalnim učinkom.

