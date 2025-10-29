Gračanica: Preminula žena u liftu, tijelo pronašli jutros

Nedžida Sprečaković
Foto: Ilustracija

Kako smo ranije pisali, beživotno tijelo ženske osobe zatečeno je u porodičnoj kući u Gračanici u srijedu, 29. oktobra oko 10 sati, potvrđeno je iz MUP-a TK.

Tijelo ženske osobe pronađeno je u liftu porodične kuće u Gračanici u ulici Pekarska, a smrt je potvrdio ljekar SHMP Doma zdravlja Gračanica.

Kako je potvrdio Armir Arnautović, portparol u Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, “Ono što mogu reći jeste da je tijelo pronađeno u liftu koji se nalazi u toj kući, da je žena smrtno stradala. Međutim, tužilac je na uviđaju morao se sačekati izlazak vještaka mašinske struke tako da je on zajedno sa tužiocem pristupio u uviđaju.”

