Grad Tuzla izdvojio 10.000 KM za mobilnost mladih

Arnela Šiljković - Bojić
Grad Tuzla
Grad Tuzla/ Ulaz u Gradsku upravu

Grad Tuzla nastavlja pružati podršku mladima kroz programe koji potiču njihovo obrazovanje, usavršavanje i međunarodnu saradnju. Za tu namjenu, iz Budžeta Grada Tuzle za 2025. godinu, na poziciji „Tekući transfer za mobilnost mladih“, izdvojeno je 10.000 KM.

Na osnovu javnog poziva koji je raspisala Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu, podršku je dobilo osam mladih osoba iz Tuzle. Oni će zahvaljujući ovim sredstvima učestvovati u različitim oblicima mobilnosti – od studijskih posjeta i edukacija, do međunarodnih seminara i projekata koji omogućavaju razmjenu znanja i iskustava.

Grad Tuzla i ove godine potvrđuje da prepoznaje važnost ulaganja u mlade, stvarajući uslove za njihov obrazovni, profesionalni i lični razvoj. Podrška ovakvim inicijativama ima za cilj da ohrabri mlade da aktivno učestvuju u društvenom životu i da kroz nova iskustva doprinose zajednici u kojoj žive.

