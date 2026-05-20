Grad Tuzla izdvojio rekordnih 368.000 KM za podršku nevladinim organizacijama

Grad Tuzla izdvojio je rekordnih 368.000 KM za podršku nevladinim organizacijama koje djeluju u interesu lokalne zajednice.

Ugovori su potpisani sa 37 organizacija, što je najveći broj podržanih organizacija do sada. Sredstva su dodijeljena putem javnog poziva, a namijenjena su za projekte koji obuhvataju rad s djecom i mladima, podršku osobama s invaliditetom, psihosocijalnu pomoć, edukaciju i humanitarni rad.

Podršku su, između ostalih, dobili Udruženje mladih žena “Girlthing”, Udruženje “Prijateljice”, URDOS i Udruženje “Mladi Tuzle”.

Predstavnici organizacija istakli su da im ova sredstva omogućavaju kontinuitet rada i realizaciju aktivnosti tokom cijele godine.

“Ova podrška mnogo olakšava planiranje cjelogodišnjih aktivnosti”, poručili su iz Udruženja mladih žena “Girlthing”.