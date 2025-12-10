Grad Tuzla jača saradnju s udruženjima koja se bave zaštitom ljudskih prava

Arnela Šiljković - Bojić

Gradonačelnik Zijad Lugavić održao je sastanak sa predstavnicima udruženja Ne diskriminacija – ne mobing iz Tuzle, u okviru projekta koji promoviše ljudska prava i transparentnost u lokalnoj zajednici.

Tokom susreta razgovarano je o aktuelnim problemima diskriminacije, mobinga i kršenja prava radnika, sa ciljem unapređenja mehanizama zaštite i jačanja povjerenja između građana i institucija. Predstavnici udruženja iznijeli su niz konkretnih prijedloga, a gradonačelnik je potvrdio spremnost Grada Tuzle da pruži podršku inicijativama usmjerenim na zaštitu prava, transparentnost i ravnopravnost.

Grad Tuzla je izrazio posvećenost provođenju lokalnih politika koje štite ljudska prava, sa posebnim osvrtom na radna prava i borbu protiv zloupotreba u radnim odnosima. Ujedno je naglašeno da će saradnja s civilnim sektorom biti nastavljena, te da će slični sastanci s predstavnicima udruga postati redovna praksa.

