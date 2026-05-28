Grad Tuzla nastavlja ulaganja u mjesne zajednice

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i pomoćnik gradonačelnika za Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Miralem Mulać posjetili su Mjesnu zajednicu Kiseljak.

Tokom posjete razgovarano je o unapređenju komunalne infrastrukture i uređenju zelenih površina, s ciljem stvaranja boljih uslova za život građana ovog naselja.

Predstavljeni su i planirani radovi od značaja za lokalnu zajednicu, koji se odnose na uređenje prostora i poboljšanje komunalnih uslova.

Iz Grada Tuzle ističu da će aktivnosti na unapređenju komunalne infrastrukture biti nastavljene i u drugim mjesnim zajednicama, u skladu s potrebama građana i prioritetima lokalne zajednice.