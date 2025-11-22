Grad Tuzla pod snijegom, brojna naselja bez struje

RTV SLON
Foto: RTV Slon (Arhiv)

Snježne padavine su prouzrokovale probleme u napajanju električnom energijom na području grada Tuzla.

Po prijavama građana, bez struje su naselja Tušanj, Solina i nekoliko mjesta u okolini, dok zvanične potvrde iz Elektrodistribucije nisu objavljene.

Visina snježnog pokrivača za Tuzlu trenutno nije zvanično dostupna, ali prema izmjerenim podacima za okolna područja objavljena od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda, visina snijega u drugim dijelovima u Bosni i Hercegovini kreće se od 2 do 30 centimetara, uz aktivne padavine.

Snijeg se očekuje da će padati do popodnevnih sati, stoga se građanima preporučuje oprez.

pročitajte i ovo

Istaknuto

JKP “Komunalac” Tuzla: Kompletna mehanizacija angažovana na održavanju prohodnosti

Istaknuto

Snježne padavine stvaraju probleme na putevima širom Bosne

BiH

Intenzivan snijeg otežava saobraćanje u BiH, Komunalac u Tuzli radi na...

Vijesti

Evo gdje već pada snijeg, stiže jače zahlađenje u dijelove Bosne...

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Produžen pritvor Amiru Pašiću Faći

Istaknuto

JKP “Komunalac” Tuzla: Kompletna mehanizacija angažovana na održavanju prohodnosti

Istaknuto

Snježne padavine stvaraju probleme na putevima širom Bosne

Istaknuto

Kakvo nas vrijeme danas očekuje?

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je 10 beba

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]