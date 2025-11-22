Grad Tuzla pod snijegom, brojna naselja bez struje

Snježne padavine su prouzrokovale probleme u napajanju električnom energijom na području grada Tuzla.

Po prijavama građana, bez struje su naselja Tušanj, Solina i nekoliko mjesta u okolini, dok zvanične potvrde iz Elektrodistribucije nisu objavljene.

Visina snježnog pokrivača za Tuzlu trenutno nije zvanično dostupna, ali prema izmjerenim podacima za okolna područja objavljena od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda, visina snijega u drugim dijelovima u Bosni i Hercegovini kreće se od 2 do 30 centimetara, uz aktivne padavine.

Snijeg se očekuje da će padati do popodnevnih sati, stoga se građanima preporučuje oprez.