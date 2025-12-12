Grad Tuzla predlaže rekordni budžet: 98,8 miliona KM za puteve, vodovod i podršku privredi

Na sjednici Kolegija gradonačelnika razmatran je i usvojen Prijedlog Budžeta Grada Tuzle za 2026. godinu, najvažniji godišnji dokument kojim se definišu prioriteti razvoja, investicije i javne politike na nivou lokalne zajednice. Nakon provedene javne rasprave i konsultacija sa predstavnicima mjesnih zajednica, nevladinim sektorom, privrednicima, mladima i vijećnicima, pripremljen je budžet u ukupnom iznosu od 98.872.231 KM, što predstavlja najveći predloženi budžet u historiji grada.

Ukupni iznos veći je za 14,2 miliona KM u odnosu na Nacrt budžeta, zahvaljujući prenesenim rezervisanim sredstvima u iznosu od 11,9 miliona KM za projekte započete krajem ove godine, čija će realizacija biti nastavljena tokom 2026. godine, te rastu poreznih i namjenskih prihoda od 2,3 miliona KM. Budžet je tako usklađen s novim projekcijama i prijedlozima koji su pristigli tokom javne rasprave.

Prioritet komunalna infrastruktura

Najveći dio budžeta, 38,1 miliona KM, planiran je za ulaganja u komunalnu infrastrukturu, uključujući izgradnju i sanaciju više od 40 putnih pravaca, projekte vodovoda i kanalizacije, javnu rasvjetu, mostove, sportske terene, semafore i signalizaciju, urbanistički mobilijar i održavanje objekata mjesnih zajednica. Za ekonomski razvoj planirano je gotovo 15 miliona KM, s naglaskom na podsticaje za poduzetništvo i poljoprivredu, što predstavlja povećanje od 16% u odnosu na Nacrt budžeta.

Budžetom su predviđena i dodatna sredstva za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu, uključujući zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba, njegu i pomoć u kući, manifestacije iz oblasti kulture i sporta, podršku humanitarnim organizacijama i programima za mlade. Nastavljena su i izdvajanja za organizacije i ustanove koje pružaju pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.

Prijedlog Budžeta odražava inicijative građana, preporuke nevladinog sektora, privrednih subjekata i vijećnika Gradskog vijeća Tuzle, s naglaskom na razvojna, socijalna i inkluzivna načela, transparentnost, odgovornost i zajedničko planiranje s građanima. Prijedlog Budžeta Grada Tuzle za 2026. godinu biće upućen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje na narednoj sjednici.