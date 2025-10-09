Grad Tuzla: Produžen rok za prijavu na Javni poziv „Siguran start“

Grad Tuzla obavještava samostalne poduzetničke djelatnosti i privredna društva registrovana na području grada, koja imaju pravo učešća u Javnom pozivu za dodjelu sredstava u okviru programa raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2025. godinu, da je rok za prijavu u okviru Projekta „Siguran start“ produžen do 20. oktobra 2025. godine.

Odluka o produženju roka donesena je kako bi se omogućilo prijavljivanje i onim subjektima koji do isteka prvobitnog roka, 7. oktobra, nisu uspjeli pribaviti svu potrebnu dokumentaciju.

Javni poziv „Siguran start“ obuhvata dvije linije podrške:

za samostalne poduzetničke djelatnosti i privredna društva registrovana u 2025. godini,

za one registrovane u 2024. godini na području grada Tuzle.

Tekst Javnog poziva i prateći obrasci za prijavu ostaju neizmijenjeni u odnosu na prvobitnu objavu od 16. septembra, osim što je novi rok za predaju prijava sada 20. oktobar 2025. godine.

Zainteresovani aplikanti mogu preuzeti Javni poziv i sve obrasce putem službene web stranice Grada Tuzle, a za dodatne informacije mogu se obratiti Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu na telefone: 035/307-383, 307-385 i 307-387.