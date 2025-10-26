Grad Tuzla ulaže u bolju infrastrukturu: Asfaltiran putni pravac Dokanj – Nikolići

Foto: Grad Tuzla

Grad Tuzla nastavlja realizaciju projekata koji doprinose boljoj saobraćajnoj povezanosti i kvalitetnijem životu građana. U okviru planiranih aktivnosti završeni su radovi na asfaltiranju putnog pravca Dokanj – Nikolići, ukupne dužine 250 metara, vrijednosti 64.525 KM.

„Grad Tuzla kontinuirano radi na unapređenju lokalne putne infrastrukture s ciljem poboljšanja uslova života svih građana. Svaki ovakav projekat znači sigurniji, pristupačniji i funkcionalniji svakodnevni život stanovnika naših mjesnih zajednica“, saopćeno je iz Gradske uprave Tuzla.

Ovaj projekat, kako navode, predstavlja još jedan korak u realizaciji strategije ravnomjernog razvoja svih mjesnih zajednica, te pokazuje posvećenost Grada stvaranju uređenije, sigurnije i pristupačnije infrastrukture za sve građane.

